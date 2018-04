Crise. Leões divididos sobre o futuro mas unidos pela atual tristeza

Presidente do Sporting e presidente da mesa da assembleia-geral estão em conflito aberto. Holdimo, maior acionista da SAD, defende reunião magna com urgência

O Sporting está dividido. A polémica em relação à gestão, e atitude, do presidente não parece ter fim à vista e são várias as vozes que defendem uma mudança na gestão. Mas há também quem defenda Bruno de Carvalho. Em uníssono apenas a tristeza e o lamento por toda a situação.

Ao i, Filipe Soares Franco refere que sente “tristeza com o que se está a passar no Sporting” mas, na sua opinião, os órgãos sociais é que “têm de decidir o assunto”. O antigo líder leonino precisa o motivo da sua tristeza: “Quando eu fui presidente do Sporting e quando me candidatei a presidente do Sporting, os princípios e os valores internos com que os órgãos sociais se regiam são totalmente diferentes de estes”. No entender de Soares Franco, para que o Sporting consiga cumprir o seu lema – “Esforço, Dedicação, Devoção e Glória” – tem de “haver uma grande unidade entre os órgãos sociais”.

No entanto, a união parece ser uma miragem, com Bruno de Carvalho e o presidente da Mesa da Assembleia Geral em conflito aberto. Na manhã de ontem Jaime Marta Soares exigiu a demissão do presidente do clube, considerando que “com Bruno de Carvalho não há paz no Sporting”. O presidente da mesa adiantou ainda que vai marcar uma reunião para esta segunda-feira para decidir como proceder caso Bruno de Carvalho não se demita, uma vez que, diz, “estão esgotadas as hipóteses de manutenção da atual presidência”.

