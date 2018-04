PS quer ouvir Pedro Marques e a administração da TAP de urgência

Carlos Pereira, vice-presidente do grupo parlamentar do PS eleito pela Madeira, foi o primeiro subscritor do requerimento que chama o ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, e a administração da TAP a serem ouvidos com caráter de urgência na Assembleia da República na sequência dos cancelamentos de voos da empresa de aviação pública.

"Queremos saber se não está em causa os cumprimentos de serviços mínimos", disse o deputado em comunicado lembrando que a TAP tem uma clausula de serviços mínimos com as regiões autónomas da Madeira e Açores. "A companhia aérea deve explicar o que se está a passar e como pretende resolver o problema", acrescentou o deputado madeirense.

Também a deputada açoriana Lara Martinho recorda que "as regiões ultraperiféricas estão completamente dependentes do transporte aéreo", sendo que "estes cancelamentos repetitivos causam constrangimentos e são motivos de preocupação", disse também em comunicado.

O PS junta-se assim ao PSD e CDS que também avançaram com requerimentos para a audição tanto do ministro como da administração da TAP.