Morreu o “menino borboleta”

Jonathan Pitre, o jovem conhecido como o “menino borboleta”, morreu na passada quarta-feira, aos 17 anos.

O adolescente canadiano tinha sido diagnosticado com epidermólise bolhosa, uma doença genética incurável que provoca uma fragilidade extrema da pele.

“A história do Jonny tornou-se pública nos últimos anos, quando ele vos convidou para entrarem na sua vida e acompanharem as lutas diárias com EB, enquanto ele lutava incansavelmente para aumentar a consciençalização sobre esta terrível doença. Tenho orgulho em dizer que fizeste isso, Jonny”, escreveu a mãe de Jonathan no Facebook.

Também o Presidente do Canadá, Justin Trudeau, deixou uma mensagem no Twitter a recordar o jovem: “Jonathan Pitre foi um herói em todos os sentidos da palavra, um lutador corajoso e determinado que persistiu frente a cada desafio, e que inspirou muita gente”.