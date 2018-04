Bancos emprestam mais para a habitação e menos para as empresas

Só no primeiro trimestre, a banca emprestou 1310 milhões de euros para compra de habitação

Os bancos voltaram a aumentar o crédito concedido para a compra de habitação em fevereiro, mas diminuíram os empréstimos às empresas, revelam os dados divulgados pelo Banco de Portugal (BdP). Depois de, em janeiro, as novas operações de crédito à habitação terem apresentado um recuo face a dezembro, ao fixarem-se em 634 milhões de euros (abaixo dos 819 milhões de dezembro), em fevereiro aumentaram para 676 milhões de euros (mais 6,64%).

O valor concedido em fevereiro deste ano é também superior ao de fevereiro de 2017 para novas operações de crédito à habitação, já que então foram emprestados 530 milhões de euros. No total, em janeiro e fevereiro deste ano, os bancos já emprestaram 1310 milhões de euros para compra de habitação, mais 21% do que os 1083 milhões emprestados nos meses dois meses do ano passado.

Apesar das novas operações de crédito à habitação terem aumentado em fevereiro, o stock total de crédito à habitação caiu ligeiramente em fevereiro para quase 93 mil milhões de euros (menos 0,10% face a janeiro e menos 1,51% face a fevereiro de 2017).

Também as operações de crédito registaram um aumento em fevereiro ao totalizarem 358 milhões de euros (acima dos 342 milhões de janeiro), enquanto os empréstimos a outros fins, fixaram-se nos 148 milhões de euros em fevereiro (acima dos 135 milhões de janeiro).

Quanto ao stock de crédito total, em fevereiro, os bancos tinham emprestado um valor de quase 115 mil milhões de euros em crédito a particulares. Também o crédito vencido nos particulares recuou em fevereiro, passando a ser de 4.352 milhões de euros, o que representa 3,8% do total do crédito.

Já nas empresas, os bancos recuaram nos novos empréstimos concedidos em fevereiro face ao mês anterior, uma vez que em fevereiro emprestaram 1843 milhões de euros, menos 37% do que os 2948 milhões de janeiro. Já face a fevereiro de 2017, houve um aumento, ainda que ligeiro (0,66%), pois nesse mês o valor concedido a empresas foi de 1831 milhões de euros. O crédito vencido das empresas, por seu lado, fixou-se em 9092 milhões, menos 2,4% face a janeiro e menos 21% face a igual período do ano passado.