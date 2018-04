Número de insolvências volta a cair

O número de insolvências registou uma queda de 10,2% em março ao totalizar 607 insolvências, ou seja, menos 69 que no período homólogo. O acumulado de 2018 está ligeiramente acima dos valores apurados em 2017 (1,2%) e é idêntico ao total de 2016, revelam os dados da Iberinform.

Lisboa e o Porto mantêm-se os distritos com mais insolvências, 542 e 397 respetivamente. Mas em comparação com 2017, o Porto regista um aumento de 4,2% e Lisboa uma diminuição de 2,5%. Telecomunicações, hotelaria e restauração e transportes foram os setores que registaram menos insolvências. Os aumentos mais significativos surgem na indústria extrativa (mais 100%), agricultura, caça e pesca (mais 23%), eletricidade, gás, água (mais 17%), comércio de veículos (mais 15%), entre outros.

No mesmo período foram constituídas 4164 novas empresas, menos 1,8% que em igual período de 2017. Em termos acumulados regista-se um crescimento de 9,4% face ao primeiro trimestre do ano passado. O distrito de Lisboa, que representa mais de 34% das novas constituições, alcançou um total de 4523 novas empresas no primeiro trimestre do ano, valor que traduz um aumento de 15,7% face a 2017. O Porto, com 2368 novas constituições que representam 18% do total nacional, ocupa a segunda posição, com um crescimento de 12% face ao período homólogo. Construção e obras públicas (18,2%) e hotelaria/restauração (12,4%) foram os setores que constituíram mais empresas.