Masazo Nonaka. Conheça o homem mais velho do mundo

Masazo Nonaka é japonês, tem 112 anos e foi reconhecido pelo Guinness Book como o homem mais velho do mundo.

O japonês nasceu a 25 de julho de 1905 e esta semana recebeu um certificado do Guinness Book a confirmar que era o homem mais velho do mundo depois de um espanhol de 113 anos ter morrido no passado mês de fevereiro.

À publicação, a família do japonês da cidade de Hokaiddo contou que o seu segredo são os doces e os longos banhos de água quente.

A família acrescentou que o idoso está numa cadeira de rodas, mas de boa saúde.