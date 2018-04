Quer saber se os seus dados do Facebook foram partilhados pela Cambridge Analytica?

Através de uma ferramenta desenvolvida pela rede social Facebook já é possível verificar se os seus dados foram partilhados pela Cambridge Analytica.

A ferramenta surge no seguimento do escândalo da Cambridge Analytica, empresa que conseguiu recolher informação pessoal de mais de 87 milhões de utilizadores do Facebook.

"No total, acreditamos que a informação de Facebook de mais de 87 milhões de pessoas — a maioria nos EUA — foi indevidamente partilhada com a Cambridge Analytica", referiu a empresa no seu site institucional.

Após o escândalo, Mark Zuckerberg anunciou que o Facebook tem “a responsabilidade de proteger” os dados dos utilizadores.

Entretanto, a popular rede social desenvolveu um site através do qual os utilizadores conseguem verificar se os seus dados foram utilizados pela Cambridge Analytica.