Praia do Meco. Buscas foram novamente adiadas

"Não foi possível fazer mais sem colocar em risco as vidas das pessoas que estiveram aqui hoje", revelou o Comandante do Porto de Setúbal, Luís Lavrador, à SIC Notícias.

Um homem e uma mulher que faziam parapente esta segunda-feira, na praia do Meco, continuam desaparecidos, depois de uma aterragem mal sucedida nesta praia. Ambos acabaram por ser arrastados pelo mar.

"Infelizmente as operações não correram como tínhamos planeado", adiantou também o Comandante.

Para já, as buscas terminaram, devido à falta de condições climatéricas que se fazem sentir em todo o país. "Não tivemos condições para entrar com as equipas de mergulho", explicou a mesma fonte ao canal de televisão, indicando que foram feitas "três tentativas com o helicóptero de tentar enlaçar o parapente", mas todas elas sem sucesso.

No entanto, as buscas terrestres vão continuar até ao final do dia.