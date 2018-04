Sporting. Jogadores podem sair no final da época

A recente polémica com Bruno de Carvalho pode levar a que vários jogadores influentes do plantel leonino ponderem abandonar Alvalade no final da época.

O jornal desportivo A Bola avança que vários jogadores iniciaram contactos exploratórios com os seus representantes para avaliarem as possibilidades de sair do Sporting no verão.

Em causa está a polémica em Alvalade provocada pela publicação no Facebook por parte de Bruno de Carvalho em que criticou publicamente os jogadores, levando a que estes reagissem nas redes sociais mostrando desagrado com as delcarações de Bruno de Carvalho.