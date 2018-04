Somos todos Centeno? “É a opinião do senhor ministro”, diz presidente do S. João

Presidente do conselho de administração do hospital diz, em entrevista ao i, que as dificuldades na unidade não afetam apenas a pediatria. São vários os pedidos feitos à tutela, diz António Oliveira e Silva, que assumiu a liderança do hospital em fevereiro de 2016

Há quanto tempo se arrasta esta situação no S. João que leva a que crianças tenham de fazer quimioterapia num corredor?

A situação arrasta-se há anos. Estamos a falar da quimioterapia mas podíamos falar de todo o atendimento pediátrico, com exceção da urgência. Neste momento o internamento e ambulatório de pediatria têm más condições. As questões de ambulatório, tudo o que sejam consultas externas, vamos resolvê-lo a partir de 15 de junho numa parte nova do edifício. No que diz respeito à quimioterapia, as questões são idênticas às do internamento: instalações exíguas. E, por isso, por vezes quando há sobrecarga pode acontecer que uma criança em que não haja risco acrescido de ter uma infeção possa fazer o tratamento numa sala de jogos que existe para crianças. A fotografia que o "JN" publica de uma criança no corredor, onde não devia estar, terá acontecido também por provavelmente falta de vaga e não ter sido possível adiar em face da urgência do tratamento.

Está a dizer que foi uma situação pontual?

É pontual. Mas se aconteceu algumas vezes, não devia acontecer nenhuma.

Estão à espera de 22 milhões de euros para melhorar as instalações há quanto tempo?

Estamos em instalações provisórias desde 2011. Era para ser três anos em instalações provisórias e vai em sete. Quando iniciou funções em fevereiro de 2016, este conselho de administração admitiu que era necessário fazer um novo centro pediátrico e que o investimento seria público. Foi-nos garantido pelo ministério que isto se ia resolver. No ano passado, a 1 de junho, dia da criança, foi assinado um protocolo entre as três entidades que têm responsabilidades: a ACSS, que gere os recursos financeiros do ministério da saúde, a ARS Norte, que gere as políticas regionais de saúde e o Centro Hospitalar de S. João. Ficou então previsto que seriam libertadas verbas de forma faseada. Em outubro e novembro o ministro garantiu que já havia verba, isso foi-nos reafirmado em fevereiro pelo gabinete do Senhor Secretário de Estado, que indicou que só faltava umas assinaturas, e até agora nada.

O ministério da Saúde garantiu entretanto que as verbas serão libertadas em breve. Como lida com estes adiamentos?

Lido muito mal mas eu posso ir para casa. Agora crianças doentes, os pais das crianças doentes, os profissionais de saúde que lidam com esta realidade todos os dias têm muito mais dificuldade em suportar. Eu como responsável desta instituição não posso ignorar isto, se não passo como conivente e não quero.

Ponderou apresentar a sua demissão?

Quando chegar à conclusão de que a minha saída resolve o problema…. Se eu já tivesse chegado a essa conclusão, já tinha saído. Quando considerar que não posso resolver o problema, ponderarei essa hipótese. Ainda não cheguei a essa fase.

Temos ouvido o ministro da Saúde dissipar receios de bloqueios do lado das Finanças. Tem a mesma perceção?

Recentemente foi criada uma nova estrutura de missão que junta peritos das Finanças e Saúde para acompanhar os investimentos e contas dos hospitais. Temo que isto faça atrasar ainda mais o processo. Repare: nós não temos investimento no S. João há dez anos.

Além desta questão no pediátrico, há mais situações que o deixem desconfortável neste momento?

Temos imensas, temos questões pendentes no bloco operatório central, no ambulatório, num piso técnico. Não temos investimento no hospital há dez anos.

Hoje foi notícia esta situação no pediátrico e amanhã pode ser outra?

Sim. Nós só fizemos obras em 60% do hospital. O resto, 40%, continua com as instalações de origem que são de 1959! Temos equipamentos que já ultrapassaram todos os prazos de validade e precisam de ser renovados urgentemente.

Também tem pedidos pendentes nessa área?

Muitos. Temos pedidos pendentes na área no bloco operatório central, no ambulatório, num piso técnico. Isto não é um problema do hospital de S. João, é um problema generalizado.

O que sente quando ouve o ministro da saúde fazer afirmações como “somos todos Centeno”?

Acho que é a opinião do senhor ministro.

Mas é algo que caia mal à sua equipa?

Nós encaramos isso como boutades políticas, não como alguma coisa que tenha influência direta na nossa performance.

Qual é o montante total de investimento pendente?

No projeto de investimento para o triénio 2017-2019 calculámos serem necessários à volta de 60 a 70 milhões de euros, incluindo estes 22 milhões de euros destinados ao Joãozinho.

Portanto mesmo que agora sejam libertadas estes 22 milhões de euros, não fica tudo bem no hospital.

De todo.

Disse que se sentia maltratado pelo governo neste processo. Para um administrador à frente de um grande hospital como o S. João, sente-se uma falta de solidariedade institucional por parte do ministério da Saúde?

Posso compreender algumas posições do ministério da Saúde, mas já me é difícil aceitar afirmações generalistas como haver má gestão na saúde vindas de quem quer que seja. A gestão em saúde mede-se essencialmente pelos resultados em saúde e os resultados em saúde pelo bom desempenho do hospital na prestação de cuidados de saúde. Claro que temos de ter em atenção os custos, mas não adianta em nada ter baixos custos se tivermos maus resultados. Então tinha melhor performance um hospital que não tivesse doentes.

Têm dinheiro para investir que não podem usar ou não há mesmo margem para obras sem linhas de financiamento do Estado?

Não, neste momento não geramos cashflow suficiente para investimento. É outro problema crónico da saúde e que já se tornou quase um slogan: a saúde está mesmo subfinanciada. Comparando 2010 com 2016, fizemos em 2016 mais 100 mil consultas, mais 10 mil intervenções cirúrgicas, tivemos mais 2000 doentes internados e tivemos menos 5 milhões de euros de receitas.

E com os vencimentos a profissionais a serem restituídos sem reforço financeiro, torna-se mais difícil?

Sim, e os novos encargos que se aproximam como a generalização das 35 horas de trabalho para todos os enfermeiros. Assim é muito complicado gerir.

Que garantias espera do lado da tutela?

Gostava de ter garantias que me permitissem prestar cuidados de saúde de forma equilibrada e no mais curto tempo possível, tendo em atenção qualidade e temos de espera. Precisamos de mais dinheiro na saúde.

O governo tende a responder à ideia de degradação no SNS com a visão de que são opiniões pouco fundadas. Acha que importava recentrar o debate no que se passa no terreno?

Acho que o presidente da República já o disse. A saúde é a área ideal para haver um compromisso global: os programas são transversais, afetaram vários governos. Como lhe disse, não temos investimento há dez anos, isto atravessou vários governos de vários partidos.

Mas o governo insiste que está a investir, que há centenas de linhas de investimento em curso. Parece que há algo que não bate certo.

Pois, não bate certo. Admito que se tenha chegado a um ponto em que é preciso investir muito mais do que seria numa situação normal em que tivesse havido um investimento continuado ao longo dos anos. Já não falo em inovação e nos equipamentos topos de gama que deviam estar disponíveis nos hospitais universitários que sempre estiveram disponíveis nos grandes hospitais do SNS e começa a já não ser possível.

É muito latente a desmotivação dos profissionais?

É natural, mas mesmo assim as pessoas nos últimos anos têm produzido muito mais. O sistema aguenta-se muito à conta da “aficción”, como dizem os espanhóis. Temos profissionais excelentes mas perdemos cada vez mais.

Neste momento pode garantir que as condições de segurança e qualidade estão asseguradas no hospital?

Todos os nossos indicadores de qualidade de uma forma geral estão assegurados. Evidentemente que há ilhas em que não conseguimos assegurar. Temos as condições que referi e tempos de espera que também podem ser considerados inadmissíveis em alguns casos.