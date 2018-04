BE em choque com Centeno por causa do PEC

O Bloco de Esquerda ficou furioso com o governo pela decisão “unilateral” de alterar as metas do défice negociadas para 2018 no Programa de Estabilidade, onde constará um défice de 0,7% em 2018 em vez do que foi negociado no Orçamento de Estado – 1,1%. O valor de défice apontado para 2019 que deverá constar no Programa de Estabilidade é de 0,2%, segundo avançou o Eco na semana passada.

No texto publicado ontem no “Jornal de Notícias”, Mariana Mortágua deixou um aviso duro ao ministro das Finanças: “Não há governos de minoria absoluta”, escreveu, em título. A deputada insurge-se contra o facto do governo ter decidido “alterar unilateralmente as metas do défice negociadas para o Orçamento do Estado para 2018 e condicionar as negociações para 2019, afastando à partida aumentos salariais na Função Pública”. Segundo Mariana Mortágua, “é um mau prelúdio para as negociações do último Orçamento da legislatura”.

