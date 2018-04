Sporting. Ricciardi demite-se e retira apoio a Bruno de Carvalho

José Maria Ricciardi anunciou esta quarta-feira a sua demissão dos órgãos sociais do Sporting.

“Regressado dos Estados Unidos e perante os acontecimentos mais recentes e a evolução entretanto verificada no Sporting, deixam de estar reunidas as condições para me manter nos órgãos sociais. É hora de retirar o apoio ao presidente do Sporting, dr. Bruno de Carvalho”, referiu o banqueiro ao jornal Record.

Ricciardi acrescenta que é necessária uma mudança no Sporting com “a maior urgência”, para que o clube volte à “normalidade institucional”.

José Maria Ricciardi tinha sido eleito para o conselho leonino pelas listas de Bruno de Carvalho nas últimas eleições no Sporting.