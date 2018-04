Ténis. Três portuguesas jogam hoje quadro principal do Óbidos Ladies Open

As três portuguesas que receberam convites da Federação Portuguesa de Ténis (FPT) para disputarem o quadro principal do 1.º Obidos Ladies Open, disputam hoje (quarta-feira) a primeira ronda deste torneio internacional feminino, a contar para o ranking mundial, de 25 mil dólares em prémios monetários, cerca de 20 mil euros, na Guardian Bom Sucesso Tennis Academy.

A jornada começa às 10 horas e no court n.º1 Lúcia Quitério defronta a veterana italiana Giulia Gatto-Monticone, a 3.ª cabeça de série. No segundo duelo do court n.º4, Sara Lança mede forças com a búlgara Aleksandrina Naydenova. No terceiro embate do court n.º2, Ana Filipa Santos depara com a espanhola Yvonne Cavalle-Reimers. Em todos os casos, são primeiros confrontos entre as duas jogadoras, pelo menos em torneios da Federação Internacional de Ténis a contar para o ranking WTA.

A chuva e, sobretudo, o vento forte que fez-se sentir durante todo o dia de ontem (terça-feira), com rajadas superiores a 50 Km/h, fizeram com que o juiz-árbitro espanhol Ivan Martínez Barredo não tenha podido colocar nenhum encontro em campo. Por isso, para concluir-se o último encontro que faltava da fase de qualificação, foi preciso transferi-lo para um campo coberto em Santarém.

Nesse duelo, a romena Karola Bejenaru, que tinha eliminado a portuguesa Madalena Andrade, de apenas 16 anos, na primeira ronda da qualificação, acabou por apurar-se para o quadro principal, ao derrotar a britânica Emily Appleton, a 11.ª cabeça de série, por 6-4 e 6-4.

Embora a chuva deva manter-se, há previsões de alguma melhoria meteorológica e pode ser que hoje seja possível arrancar finalmente com o quadro principal de singulares. Há 16 encontros escalonados, ou seja, toda a primeira ronda. É um programa obviamente ambicioso e é provável que não seja possível cumpri-lo na totalidade, mas o importante é ir adiantando o torneio o mais possível durante estes dias de mau tempo.