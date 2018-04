TAP vai contratar 170 pilotos e 300 tripulantes de cabine este ano

Os formulários de candidatura estão no site da companhia aérea.

A TAP vai contratar 170 novos pilotos este anos, depois de em 2017 terem sido admitidos 64. Desde a privatização da empresa, em 2015, foram contratados 80 pilotos.

A companhia aérea portuguesa está ainda a contratar pessoal de cabine. A TAP quer "cerca de três centenas (de tripulantes de cabine) para formar este ano. No ano passado, foram admitidos 305", disse uma fonte oficial da empresa à Lusa.

No portal da transportadora é possível encontrar os formulários de candidatura e as condições a cumprir pelos candidatos.



O Estado português, através da Parpública, continua a ser o principal acionista da TAP (50%). O restante capital está na posse do consórcio Atlantic Gateway, de Humberto Pedrosa e David Neeleman, que detém 45%, e dos trabalhadores (5%).