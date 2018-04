Trump deixa aviso: "Os mísseis estão a caminho" da Síria

Donald Trump usou o Twitter para dar a entender que a resposta dos Estados Unidos da América ao alegado ataque químico na Síria está a caminho.

"A Rússia diz que vai abater qualquer míssil disparado contra a Síria. Prepara-te, Rússia, porque eles estão a caminho, suave, novos e 'inteligentes", escreveu o presidente norte-americano. “Não deviam ser aliados com um animal assassino que mata o seu povo com gás e desfruta com isso”, acrescentou.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!