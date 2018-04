Preço das casas em Portugal subiu 3,8% durante o primeiro trimestre

Lisboa com 2482 euros por metro quadrado continua a ser a região mais cara do país.

O preço das casas em Portugal registou uma subida de 3,8% durante o primeiro trimestre, situando-se em 1754 euros por metro quadrado. Os dados foram revelados esta quarta-feira por um esudo do idealista.

Segundo o mesmo documento, todas as regiões assistiram a um aumento de preços em relação ao quarto trimestre de 2017 com exceção do Alentejo que apresentou uma descida de 4%. A Madeira (10,4%), o Norte (6%) e Lisboa (5,6%) foram as regiões que apresentaram as maiores subidas nos primeiros três meses do ano, seguidas pelo Algarve com um aumento de 4,9%. No Centro a variação trimestral foi de apenas 0,2%.

Lisboa com 2482 euros por metro quadrado continua a ser a região mais cara, seguida pelo Algarve onde custa 1809 euros por metro quadrado e Madeira (1493 euros por metro quadrado). Do lado oposto da tabela, encontra-se o Centro (962 euros por metro quadrado), o Alentejo (1083 euros por metro quadrado) e o Norte (1315 euros por metro quadrado), como as regiões mais baratas.