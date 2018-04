Um incêndio deflagrou esta quarta-feira no centro comercial Babilónia, na Amadora. O edifício teve de ser evacuado.

De acordo com o Correio da Manhã, o incêndio teve início no piso -1 do centro comercial.

Fonte do Cometlis garantiu àquele jornal que não há feridos a registar. No local estão os Bombeiros Voluntários da Amadora. A rua Elias Garcia, onde se situa o shopping, está cortada.