O melhor golo dos Mundiais é de um ex-Sporting (com vídeo)

Nem Maradona, nem Eder (o brasileiro do fantástico escrete de 1982, bem entendido), nem James Rodríguez ou tantos outros golaços imortais apontados na história dos Mundiais: é do antigo médio mexicano Manuel Negrete, que passou pelo Sporting em 86/87, o melhor golo da história dos Campeonatos do Mundo.

A votação envolveu 32 golos e decorreu na página oficial de Facebook dos Mundiais FIFA. O pontapé no ar à meia volta nos oitavos-de-final do Mundial 86, diante da Bulgária - que abriu o marcador, aos 34 minutos de uma vitória mexicana por 2-0 -, acabou por vencer a eleição, que durou dez dias (de 31 de março a 9 deste mês).

Curiosamente, nos últimos dias um golo muito semelhante teve lugar no escondido quinto escalão do futebol inglês. O autor foi o desconhecido Thomas Dugdale, jogador do não menos modesto Frickley Athletic. O extraordinário tento de Dugdale foi o último da goleada aplicada na deslocação ao terreno do Belper Town: 6-0.