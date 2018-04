Ricardo Gonçalves: "O PS é um partido estalinista"

Ricardo Gonçalves, antigo deputado na Assembleia da República, tentou apresentar uma lista alternativa à comissão política no congresso do PS/Braga, que foi recusada. Apresentou queixa no Conselho de Jurisdição distrital e promete ir a todas as instâncias contra uma decisão que diz que é “ilegal” e “estalinista”. As tropas de Pedro Nuno Santos, mais do que provável candidato a líder num futuro pós-Costa, dominam o partido, afirma. Diz que atualmente há uma “discrepância” entre o que pensam Costa e Centeno e o que dizem as estruturas intermédias do PS.

Acusou o PS-Braga de falta de democracia interna por causa das recentes eleições para a Federação. Porquê?

O PS tem uma tradição muito recuada em termos democráticos, quase sempre apresentam-se listas únicas, candidatos únicos, etc. Aqui em Braga também só houve um candidato. O presidente é eleito diretamente pelos militantes e no mesmo dia, em listas separadas, são eleitos os delegados ao congresso que depois vão eleger os órgãos distritais. Aqui em Braga fizemos uma lista de delegados - obviamente que o candidato à federação era só um, a moção global era só uma - mas apresentámos uma lista de delegados ao congresso federativo. O PS afundou-se em todo o distrito nas autárquicas, os resultados foram mesmo muito maus, perdemos três câmaras, perdemos vereadores por todo o lado, perdemos juntas de freguesia. E já nas legislativas Braga tinha ficado 2% abaixo da média nacional do PS, quando costumávamos ficar 3 a 4% acima da média! Foi um resultado péssimo. Além do mais, não temos influência no governo, não há nenhum militante de Braga no governo, não temos produção de ideias.

Então avançaram com lista alternativa no congresso?

Apresentámos uma lista alternativa, para que pudesse haver debate nos órgãos do partido, já que só houve um candidato à Federação, que já estava eleito, o Joaquim Barreto. Eles ofereceram-nos três lugares na lista oficial, mas nós não aceitámos. Lá fizemos uma lista com os nomes necessários para a comissão política distrital, que é eleita por método de Hondt, um órgão colegial. E o normal nos órgãos colegiais é que apareça mais do que uma lista! Só no PS é que há este hábito da lista única, tudo feito à medida, tudo com arranjinhos! A lista tinha 71 efetivos e 36 suplentes, estávamos convencidos que estava tudo bem. Para nosso espanto, a mesa anuncia que a nossa lista não era aceite para ir a votos porque faltava-lhe um suplente! Deviam ser 37 e não 36! Ora, no regulamento diz que quando há alguma anomalia na lista os subscritores têm que ser chamados para a corrigir! A nós ninguém nos chamou! Até podíamos ter metido mais suplentes!

Leia a entrevista completa nesta edição do i