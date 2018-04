Síria. Assad reconquista controlo de Ghouta Oriental

Uma alta patente do governo russo garantiu esta quinta-feira que o exército de Bashar al-Assad reconquistou o controlo da região de Ghouta Oriental: “Assistimos a um feito histórico, foi içada a bandeira do Estado em Douma [cidade da região de Ghouta que era controlada pelos rebeldes]”.

Os rebeldes que estavam na cidade de Douma, nos arredores de Damasco, entregaram as armas às forças russas e o líder do grupo rebelde Jaich al-Islam terá fugido para o norte da Síria, confirmou o Observatório Sírio dos Direitos do Homem

A região foi alvo de uma ação militar do governo de Assad e da Rússia que, desde fevereiro, fez cerca de 1600 mortos.