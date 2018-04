Atividade dos serviços em Portugal regista maior subida em um ano

O índice que mede o volume de negócios nos serviços em Portugal aumentou 3,9% em fevereiro, em comparação com o mês anterior

Segundo o Instituto Nacional de Estatística, isto representa o maior aumento desde fevereiro de 2017. Em janeiro, este índice tinha diminuído 1,9% em termos mensais.

Por outro lado, em relação ao mesmo mês do ano passado, a atividade dos serviços aumentou 5% em feveiro, registando um abrandamento face aos valores registados nos dois meses anteriores (com aumentos de 7,4% e 6,4% em dezembro de 2017 e janeiro de 2018, respetivamente).

As secção que mais contribuiram para a variação do índice foram a do comércio grosso, que aumentou 4,6%, e a reparação de veículos automóveis e motociclos, que subiu 6,5%.

A secção de actividades de informação e de comunicação apresentou a desaceleração mais significativa, passando de um crescimento homólogo de 1,8% em janeiro para uma descida de 2,3% em fevereiro.