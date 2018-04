Bas Dost vai sair do Sporting? Holandês esclarece

Bas Dost assegurou que não tem intenção de deixar o Sporting num futuro próximo.

“Porque haveria de sair do Sporting?”, questionou o jogador leonino quando confrontado com uma possível saída de Alvalade, durante uma entrevista à publicação holandesa ELF Football.

“Estou completamente satisfeito aqui. No que ao dinheiro diz respeito, ou melhor, mais dinheiro, tens de conseguir ser honesto contigo mesmo”, frisou o jogador holandês.

Bas Dost fez questão de realçar os motivos que o levam a querer continuar no clube de Alvalade: “Tenho um salário fantástico, uma bela vida, estou num grande clube, com um treinador que acredita em mim, numa equipa que funciona em função de mim, numa boa competição e com desafios desportivos suficientes. A escolha não me parece difícil”.