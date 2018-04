IRS. Reembolsos já estão a começar a ser pagos

Para Paulo Ralha, "mais uma vez os trabalhadores conseguiram fazer com que a promessa do governo fosse cumprida".

Há contribuintes que já estão a receber o reembolso do IRS. A garantia foi dada pelo presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos (STI) que, ainda na semana passada, em entrevista ao i, admitiu que “ficaria surpreendido se os reembolsos” fossem pagos em 12 dias, tal como tinha sido prometido pelo governo.

Para Paulo Ralha, "mais uma vez os trabalhadores conseguiram fazer com que a promessa do governo fosse cumprida".

Recorde-se que, na vespéra de arrancar o prazo de entrega de declarações de IRS, o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, revelou que o objetivo seria cumprir os prazos do ano passado.

“Na campanha anterior, em média, os reembolsos foram processados, em 23 dias. No caso do IRS automático, em média conseguimos reembolsar os contribuintes em 12 dias. A nossa expectativa é que o sistema esteja preparado para cumprir os mesmos objetivos do ano passado”, disse.