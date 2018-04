Lesados BES. Prazo para aderir ao fundo termina esta quinta-feira

Termina esta quinta-feira o prazo para os lesados do papel comercial vendido pelo BES aderirem ao processo de adesão ao fundo. Um processo que lhes permitirá recuperar parte das perdas nos balcões do Novo Banco, Banco Best e Novo Banco Açores. No entanto, o prazo prolonga-se até dia 19 para os lesados que enviarem os documentos por correio ou os entregarem nas instalações da Patris, a sociedade gestora do fundo de recuperação de créditos.

Em causa estão dois clientes que compraram 400 milhões em papel comercial

A solução encontrada propôs que os lesados recuperassem 75% do valor investido, num máximo de 250 mil euros, isto se tiverem aplicações até 500 mil euros. Já acima desse valor, irão recuperar apenas 50% do valor.

Até terça-feira, cerca de 80% dos lesados já tinham entregado os contratos de adesão completos, segundo fonte oficial da Patris.

No entanto, ainda falta validar esses processos, o que é fundamental para esses lesados aderirem efetivamente ao fundo. Isto significa que, o processo poderá demorar mais de um mês a acontecer. Ainda assim, nesta primeira fase já é feita uma triagem, pelo que a eventual não validação de alguns contratos não deverá pôr em risco a viabilidade do fundo (para a sua viabilização é preciso 50%+1).