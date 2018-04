Amigos invadem banco mascarados como personagens de ‘La Casa de Papel’

Jovens entraram no banco com uma máscara de Salvador Dalí e vestidos com um macacão vermelho

Gregory Kessey, um youtuber brasileiro, desafiou um amigo a entrarem juntos num banco com um disfarce igual ao dos protagonistas da série ‘La Casa de Papel’.

Vestidos com um macacão vermelho e uma máscara de Salvador Dalí, os dois jovens mudaramm ainda os seus nomes para cidades, tal como acontece na série.

No entanto, a partida não correu bem e pouco tempo depois entra um polícia no banco, que começa a conversar com os jovens.

Gregory não ficou satisfeito e já prometeu que irá repetir a partida com todas as personagens da série, caso o vídeo ganhasse 100 mil gostos. Em dois dias a meta de gostos foi ultrapassada e o vídeo conta agora com 123 mil gostos.