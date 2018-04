Azeite português é o melhor do mundo

Vencedores do prémio Mario Solinas foram conhecidos no domingo passado

O melhor azeite ligeiro do mundo faz-se em Portugal. Trata-se do azeite verde ligeiro, produzido pela Sociedade Agrícola Vale do Ouro, em Ferreira do Alentejo.

Os vencedores do prémio Mario Solinas - o mais prestigiado prémio internacional na indústria do azeite – foram conhecidos no passado domingo e, este prémio é atribuído pelo International Olive Council (Conselho Internacional do Azeite).

Além do prémio de melhor azeite ligeiro, Portugal conquistou ainda outros prémios: o segundo lugar foi para o azeite da Sovena e o terceiro lugar, atribuido a duas empresas, foi para a Fitagro e para a Elosua.

Os prémios conquistado serão entregues este ano em Nova Iorque, no dia 29 de junho.