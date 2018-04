Agitação marítima. Cinco barras fechadas e quatro condicionadas

De acordo com a Autoridade Marítima Nacional (AMN), as barras de Caminha, VilaPraia de Âncora, Esposende, São Martinho do Porto e Ericeira estão encerradas à navegação devido à agitação marítima forte que está prevista até ao final desta semana.

Além disso, também as barras da Póvoa do Varzim, Vila do Conde, Aveiro e Figueira da Foz se encontram condicionadas a algumas embarcações.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, devido à agitação marítima, há vários distritos sob aviso laranja. São eles: os distritos de Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro. Estes distritos estarão sob aviso laranja até às 12h de amanhã, passando depois para aviso amaralo.

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro e Coimbra estão sob aviso amarelo até às 18h desta sexta-feira.