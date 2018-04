PSP usa gás pimenta para controlar adeptos do Atlético de Madrid

A PSP foi obrigada a intervir junto dos adeptos do Atlético de Madrid.

De acordo com o jornal Record, as autoridades usaram gás pimenta para controlar os colchoneros à entrada do Estádio de Alvalade. Pelo menos três adeptos do clube espanhol foram detidos.

Tudo terá acontecido por volta das 18h40, durante a entrada das claques para o estádio. A atuação das forças de segurança gerou alguma confusão junto ao recinto.

No entanto, segundo o Record, a situação foi rapidamente resolvida. Os bombeiros tiveram de dar assistência a alguns adeptos, que sofreram algumas lesões após o uso de gás pimenta por parte das autoridades portuguesas.

Recorde-se que o Atlético de Madrid vem hoje a Lisboa para enfrentar o Sporting no jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa. Os leões vão procurar recuperar da desvantagem – em Madrid, perderam por 0-2.