Reconhece esta pessoa?

Celebra 64 anos hoje e fez questão de assinalar a data nas redes sociais.

Trata-se de Luísa Castel-Branco que, neste dia, quis partilhar uma fotografia antiga com todos os seus seguidores no Instagram.

“Já fui assim e de muitas outras formas. Jovem. Com o mundo na palma da mão. A vida encarregou-se de me ensinar, e de que maneira!, que entre o sonho e a realidade é onde vivemos todos nós . Hoje, faço 64 anos e só tenho que agradecer a Deus, ao universo, chegar aqui e poder ter os meus filhos e netos. E a muitos, mas mesmo muitos que me têm enviado mensagens, sei que não as mereço, mas obrigada do fundo do meu coração! Bem hajam”, escreveu Luísa Castel-Branco na imagem publicada.