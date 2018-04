Sete barras fechadas devido a forte agitação marítima

De acordo com a Autoridade Marítima Nacional (AMN), as barras de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa do Varzim, Vila do Conde, São Martinho do Porto e Ericeira estão esta sexta-feira encerradas à navegação devido à forte agitação marítima que se tem feito sentir.

Além das barras encerradas, as barras de Aveiro e da Figueira da Foz estão condicionadas, sendo que estão apenas fechadas a embarcações com comprimento inferior a 35 metros.

Devido à agitação marítima, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou sob aviso laranja os distritos de Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro até às 12h de hoje, passando depois a aviso amarelo.

Para esta sexta-feira, o IPMA prevê céu geralmente muito nublado, com algumas abertas a partir da tarde, aguaceiros - que poderão ser ocasionalmente fortes e acompanhados de granizo e trovoada.

As temperaturas mínimas devem variar entre os 2º Celsius na Guarda e os 10º C em Faro e as máximas entre os 10ºC na Guarda e os 19ºC em Faro.