IPMA: “É muito improvável” que tenha caído neve em Lisboa

Depois de vários relatos de queda de neve esta terça-feira em Lisboa, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) esclareceu a situação e afirmou que a ocorrência de neve na capital “configuraria um fenómeno muito improvável”.

De acordo com o IPMA, que deu uma explicação esta manhã, o mais provável de ter acontecido foi um processo de precipitação com fusão de cristais de gelo, uma vez que não se verificaram temperaturas suficientemente baixas para a queda de neve.

Lisboa marcava naquele dia valores de temperatura do ar que rondavam os 10 a 12 graus Celsius, “tendo pontualmente e temporariamente descido para valores mínimos da ordem de 8°C, associados a situações de precipitação intensa”. Portanto, não estaria frio o suficiente para que ocorresse queda de neve.

Segundo explicações do IPMA, em 99,3% dos casos a ocorrência de neve verifica-se quando há valores de temperatura do ar que rondam os -7ºC e 5ºC —, sendo que o normal é mesmo que haja episódios de neve em temperaturas perto dos zero graus Celsius.