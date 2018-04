Autocarro que transportava várias crianças incendeia-se em Soure

Um autocarro da Transdev, que transportava 25 crianças e dois adultos, incendiou-se esta sexta-feira de manhã, em Soure, distrito de Coimbra, avança a TVI24.

O alerta foi dado pelas 08h12 desta manhã e os meios de socorro chegaram rapidamente ao local do incidente. No entanto, apesar do susto, todos os passageiros saíram ilesos e não houve necessidade de chamar o INEM.

Na origem do incidente esteve o motor da viatura, mas o interior do veículo não foi afetado.

No local estiveram os bombeiros de Soure e a GNR, apoiados por 14 operacionais e seis viaturas.

De momento, decorrem no local trabalhos de limpeza da via e retirada do autocarro, referiu fonte do CDOS ao canal de televisão.