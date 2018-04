Hóspedes e dormidas em hotéis sobem em fevereiro

Portugal recebeu 1,153 milhões hóspedes, a que corresponderam 2,946 milhões de dormidas, em fevereiro. Os números foram avançados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e indicam que houve uma aceleração face a janeiro, quando estes indicadores subiram 3,7 e 4,9%, respetivamente.

As dormidas do mercado interno cresceram 7,6% (mais 5,6% em janeiro), para 892,3 mil, enquanto as do mercado externo aumentaram 5,6% (mais 4,6% em janeiro), para 2,1 milhões, o que corresponde a 69,7% do total.

A estada média (2,56 noites) reduziu-se 0,3% (+2,0% no caso dos residentes e -1,6% nos não residentes). A taxa líquida de ocupação-cama (37,2%) aumentou 1,8 p.p.

Os proveitos desaceleraram ligeiramente, tendo no total apresentado um crescimento de 11,6% (+12,1% em janeiro) e atingiram 152,7 milhões de euros. Os proveitos de aposento aumentaram 12,0% (+13,6% em janeiro) e ascenderam a 106 milhões de euros.

As dormidas em hotéis (71,3% do total) apresentaram um crescimento de 7,5%, com realce, tal como nos meses anteriores, para a evolução apresentada pelas unidades de três estrelas (+11,0%). Destacaram-se igualmente os aumentos de 15,1% registados nos apartamentos turísticos (representando 6,5% do total de dormidas) e de 13,4% nas pousadas (1,2% do total).

Os treze principais mercados emissores representaram 80,1% das dormidas de não residentes. O mercado britânico (19,2% do total das dormidas de não residentes) recuou 5% em fevereiro. Nos dois primeiros meses do ano, este mercado apresentou uma diminuição de 5,8%, dando continuidade às reduções verificadas desde outubro de 2017. As dormidas de hóspedes alemães (14,8% do total) aumentaram 4,4%, recuperando de -0,2% em janeiro.

O mercado espanhol (9% do total) cresceu 2,3% em fevereiro e apresentou um ligeiro crescimento desde o início do ano (+0,2%). O mercado francês (8,4% do total) cresceu 5,5% em fevereiro (+18,5% em janeiro). Entre os principais mercados, sobressaíram os crescimentos apresentados em fevereiro pelos mercados norteamericano e sueco (+30,4% em ambos), brasileiro (+28,6%) e italiano (+21,3%). As dormidas de hóspedes dos Países Baixos continuaram em redução (-7,0%), tendência que se mantém desde abril de 2017. Nos dois primeiros meses do ano, destacaram-se as evoluções dos mercados sueco (+38,8%), norte-americano (+26,0%) e brasileiro (+22,9%).

Dormidas crescem em todas as regiões

Em fevereiro, verificaram-se aumentos das dormidas em todas as regiões, com realce para o Alentejo (+10,6%), RA Açores (+9,9%) e Norte (+9,7%). As regiões da AM Lisboa e do Algarve captaram 29,9% e 23,7% das dormidas totais, respetivamente. Neste mês houve um incremento de 171,8 mil dormidas (face a igual mês do ano anterior), do qual 43,6% foi proveniente da AM Lisboa (74,9 mil dormidas adicionais) e 22,0% do Norte (acréscimo de 37,7 mil dormidas).

Nos primeiros dois meses do ano destacaram-se as evoluções apresentadas pela RA Açores (+10,5%), Alentejo (+10,1%) e Norte (+8,9%). As dormidas de residentes também aumentaram em todas as regiões em fevereiro, com realce para as evoluções do Algarve (+14,6%) e RA Açores (+10,6%). Em fevereiro, em termos de dormidas de não residentes, destacaram-se os crescimentos verificados no Alentejo (+28,0%), Norte (+14,0%) e Centro (+12,9%).