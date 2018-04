Sporting. Carmona Rodrigues também não será candidato

Carmona Rodrigues também não avança com uma candidatura à presidência do Sporting. Em entrevista à Renascença, o antigo presidente da Câmara de Lisboa diz que a hipótese não está nos seus planos.

Carmona Rodrigues referiu ainda que, caso Pedro Madeira Rodrigues se volte a candidatar, o irá apoiar: “Somos amigos há muitos anos, foi por isso que o apoiei. Conheço-o bem, revejo-me nas suas qualidades. Tanto ele como os amigos dele percebem que se calhar a candidatura dele não foi suficientemente bem preparada. Estou à espera de ver quem terá condições de avançar. Se for ele, com certeza que estarei novamente com ele”.

O sportinguista falou ainda sobre a liderança de Bruno de Carvalho: “Quando se aproxima do precipício, dramatiza a situação, na tentativa de se agarrar ao poder. É uma atitude normal de quem está em algum desespero, a sentir a terra fugir por baixo dos pés”.