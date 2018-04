Sporting. Membros do Conselho Leonino apresentam demissão

Depois de Ricciardi, outros quatro membros do Conselho Leonino apresentaram a demissão.

São agora cinco os membros do Conselho Leonino a abandonarem o órgão.

Depois de José Maria Ricciardi, também José Moniz Pereira, Francisco Calheiros, Francisco Soares dos Santos e Carmona Rodrigues apresentaram a demissão.

Numa carta citada pelo Correio da Manhã, enviada à Assembleia Geral do Sporting, os quatro elementos dizem não se rever “na atual situação do clube”. Na mesma carta, os quatro membros demissionários dizem ainda ter esperança de que a haja uma “mudança profunda” para recuperar o “prestígio” do Sporting.

N início da semana, já José Maria Ricciardi tinha apresentado a demissão deste órgão social do clube de Alvalade.