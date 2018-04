Predibisa cresce 50% em 2017

A Predibisa, consultora imobiliária especializada no Norte do país, encerrou o ano de 2017 com um crescimento de 50% em relação ao ano transato e uma concretização de negócios de 150 milhões de euros.

De todas as áreas de negócio, o destaque vai para a vertente residencial, intrinsecamente ligada à promoção e à reabilitação urbana na Baixa do Porto, aquela que registo um maior incremento, tendo mais que duplicado (125%) de 2016 para 2017.

“Cada vez mais presente no radar do mercado internacional, o Porto posiciona-se como uma zona muito atrativa para grandes transações imobiliárias. O aparecimento de produto imobiliário em consonância com a qualidade da oferta explica esta realidade", afirma João Magalhães, diretor-geral da Predibisa.

Segundo a imobiliária, a área residencial - ligada à promoção e à reabilitação urbana no Porto - foi a que mais se destacou com os melhores indicadores de performance no último ano. No entanto, a Predibisa também realizou negócios com investidores que procuravam rendimentos na restauração, comércio, escritórios, hotelaria e, em particular, no short-rental.

A imobiliária refere que esta dinâmica de transações deveu-se em larga medida ao incremento do turismo e ao alojamento local.