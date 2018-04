O ator e comediante Will Ferrell foi levado para o hospital de urgência após ter sofrido um aparatoso acidente de carro. De acordo com o portal norte-americano TMZ, o carro do ator capotou.

O acidente aconteceu em Orange County, na Califórnia. Segundo testemunhas, um outro carro embateu no veículo onde Will Ferrell seguia com outras duas pessoas.

Ainda não é conhecido o estado de saúde de Will Ferrell.