NBA. Oeste ao rubro e LeBron com os Cleveland às costas

Têm este fim de semana início os playoffs da NBA, a mais apaixonante competição de basquetebol do planeta. Dezasseis equipas irão disputar o título – oito do lado este e outras tantas a oeste. Os Minnesota Timberwolves asseguraram o último lugar no apuramento de campeão, deixando os Denver Nuggets de fora e garantindo um lugar na fase decisiva pela primeira vez desde 2004. Agora terão pela frente os Houston Rockets, surpreendentes campeões da fase regular da Conferência Oeste – alicerçados no talento de James Harden (sério candidato a MVP da temporada) e Chris Paul – e candidatos pelo menos a chegar à última etapa antes da mãe de todas as decisões.

A Conferência Oeste, refira-se, está particularmente equilibrada este ano. E muito por culpa dos Golden State Warriors, este ano bem longe do nível demonstrado nas três temporadas anteriores – campeões em 2015 e 2017 e finalistas vencidos em 2016. As muitas lesões que têm afetado a equipa fizeram desde já uma vítima para a primeira ronda do playoff: Stephen Curry, a grande figura da equipa, é esperado apenas para a segunda ronda – para tal, os Warriors têm de superar uns San Antonio Spurs igualmente fustigados por lesões nos principais elementos.

O grande favoritismo na zona oeste, por isso, divide-se entre Rockets e Warriors. Ainda assim, Portland Trail Blazers (terceiros na fase regular) e Oklahoma City Thunder (quartos), estes com um Russell Westbrook novamente em grande (primeiro atleta na história da competição a terminar duas fases regulares consecutivas com média de triplo--duplo), poderão ter uma palavra a dizer nas contas finais.

Na Conferência Este, todos os holofotes estarão, mais uma vez, apontados a LeBron James. Esta época, mais do que nunca, o extremo tem levado às costas uma equipa dos Cleveland Cavaliers em reformulação, como o atesta o modesto quarto lugar na fase regular. Os Cavaliers mantêm, ainda assim, o favoritismo, embora repartido com os Toronto Raptors, campeões da fase regular e com DeMar DeRozan e Kyle Lowry a fazer uma temporada belíssima. Atenção ainda para os Philadelphia 76ers, terceiros na fase regular, recheados de jovens talentosos (com Ben Simmons à cabeça) e empolgados com a série de 16 vitórias consecutivas.

Vice-campeões na fase regular, os Boston Celtics enfrentam, todavia, uma onda de lesões gravíssima – Kyrie Irving, a grande contratação da temporada, não voltará a jogar esta época, bem como Gordon Hayward, que se lesionou após cinco minutos em campo no primeiro jogo da época. Por essa razão, parece fora da corrida.

Os playoffs, disputados à melhor de sete partidas, arrancam este sábado com quatro jogos: Warriors-Spurs, Raptors-Wizards, 76ers-Heat e Blazers-Pelicans.