Síria. O mundo reage aos ataques do Ocidente

"Tenho seguido de perto os relatos sobre ataques aéreos na Síria conduzidos por Estados Unidos, França e Reino Unido. Há uma obrigação, em particular quando se lida com questões de segurança, de agir de forma consistente com a Carta das Nações Unidas e lei internacional no geral. (...) O Conselho de Segurança é o principal responsável e os membros devem manter-se unidos e exercer a sua responsabilidade. (...) A Síria representa de facto, nos dias de hoje, a ameaça mais séria à paz e segurança internacional. Apelo a todos os Estados Membros para que mostrem contenção nestas circunstâncias perigosas e evitem atos que possam fazer escalar a situação e agravar o sofrimento do povo sírio”, António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas

“O Canadá apoia a decisão dos Estados Unidos, Reino Unido e França de agir para debilitar a capacidade do regime de Assad de usar armas químicas em ataques contra a sua própria população”, Justin Trudeau, primeiro-ministro do Canadá

O ataque contra a Síria é "uma mensagem importante dirigida ao eixo do mal constituído pelo Irão, pela Síria e pelo [movimento fundamentalista xiita libanês] Hezbollah", Yoav Galant, ministro da Construção israelita e membro do gabinete restrito de segurança

"O ataque desta madrugada contra a Síria é um crime e declaro que o Presidente americano, o Presidente francês e a primeira-ministra britânica são criminosos", mas "não conseguirão nada e não retirarão qualquer benefício" deste ataque, Ayatollah Ali Khamenei, guia supremo iraniano

EUA e aliados são “responsáveis pelas consequências regionais desta ação aventureira (…) uma clara violação das leis internacionais”, ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão

“Apoio as ações levadas a cabo por Estados Unidos, Reino Unido e França. Vão reduzir a capacidade do regime para tornar a atacar a populacão da Síria com armas químicas”, Jens Stoltenberg, secretário-geral da NATO

“Os bombardeamentos dos EUA, França e Reino Unido tornam claro que o regime sírio junto com a Rússia e Irão não podem continuar com esta tragédia humana, pelo menos não a todo o custo. A União Europeia vai ficar ao lado dos seus aliados do lado da justiça”, Donald Tusk, presidente do Conselho da Europa

"O povo da Síria já teve de sobreviver a seis anos de ataques devastadores, incluindo com armas químicas, muitos deles crimes de guerra. Devem ser tomadas todas as precauções para minimizar o risco de ferir civis em qualquer ação militar. Pessoas que já vivem com o medo de perder as suas vidas em ataques ilegítimos não podem ser ainda mais penalizadas por alegadas violações do governo sírio”, Raed Jarrar, diretor para o Médio Oriente e Norte de África da Amnistia Internacional USA

“Apoiamos o facto de os nossos aliados terem assumido as suas responsabilidades. A intervenção militar foi necessária e apropriada”, Angela Merkel, chanceler alemã

“Portugal compreende as razões e a oportunidade desta intervenção militar. O regime sírio deve assumir plenamente as suas responsabilidades. É inaceitável o recurso a meios e formas de guerra que a humanidade não pode tolerar”, Ministério dos Negócios Estrangeiros

