Assad reforça intenção de “esmagar o terrorismo”

Numa conversa telefónica com o presidente do Irão Hassan Rohani, Bashar al-Assad terá dito que “esta agressão não faz mais do que reforçar a determinação da Síria em continuar a lutar e esmagar o terrorismo em cada parcela do seu território”, cita a imprensa internacional.

Na madrugada deste sábado, EUA, França e Reino Unido realizaram uma ofensiva contra alvos sírios associados à produção de armas químicas.

De acordo com informação disponibilizada pelo Pentágono, foram realizados três ataques contras instalações utilizadas para produzir e guardar armas químicas: a primeira ofensiva, perto de Damasco, foi contra um centro de investigação científica onde este armamento é desenvolvido; a segunda realizou-se em Homs contra um depósito de armas químicas; e a terceira, também em Homs, contra um armazém e um “importante centro de comandos”.

Este ataque surge na sequência de um suposto ataque químico perpetrado pelo governo de Assad na cidade síria de Douma.