Conselho de Segurança da ONU reúne-se esta tarde

O Conselho de Segurança das Nações Unidas reúne-se este sábado às15h00 (16h00 em Lisboa) para discutir o ataque dos Estados Unidos, Reino Unido e França contra alvos na Síria.

Esta reunião foi pedida pela Rússia com caráter de urgência. É a quinta reunião do Conselho de Segurança sobre a Síria esta semana.

Recorde-se que, esta madrugada, os EUA, apoiados pela França e o Reino Unido, bombardearam alvos em território sírio, numa ofensiva que, segundo as autoridades norte-americanas, se tratou num “ato único” para destruir locais essenciais à produção e armazenamento de armas químicas.

Este ataque surge na sequência de um ataque com armas químicas alegadamente perpetrado pelo regime sírio. O governo de Assad já negou qualquer envolvimento neste ataque e a Rússia pediu a membros da Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPAQ) que fossem ao terreno perceber o que se passou. Este ataque dos EUA e seus aliados surge no dia em que a OPAQ ia começar os trabalhos no terreno.