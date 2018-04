Jogadores do FC Porto apanhados em Operação Stop antes do jogo com o Benfica

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, denunciou esta tarde que os jogadores do FC Porto foram parados numa Operação Stop à saída do centro de estágio dos dragões.

O dirigente portista diz mesmo que muitos jogadores foram multados: “Muitas multas, partida da equipa atrasada”.

“O pontapé de saída do clássico foi um truque da Administração Interna”, acrescentou.