Benfica. Jonas joga o clássico? Rui Vitória responde

Rui Vitória falou sobre a disponibilidade física de Jonas para o jogo de amanhã frente ao FC Porto e colocou três cenários em cima da mesa: “pode ser titular, pode começar no banco e pode não estar disponível”.

Na conferência de imprensa de antevisão do clássico, o treinador do Benfica falou sobre a importância do goleador: “Se o Jonas amanhã não estiver, é mau para toda a gente, mas não vamos lamentar muito. Irá outro jogador para a luta”.

O Benfica – FC Porto joga-se amanhã no estádio da Luz pelas 18h.