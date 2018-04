Tiroteio em Valpaços provoca morte de jovem de 22 anos

Um tiroteio em Valpaços, Vila Real, provocou a morte de um jovem de 22 anos, durante a madrugada deste domingo.

Os bombeiros foram chamados por volta das 3h30 da manhã devido a uma agressão na via pública. Segundo referiu fonte dos Bombeiros Voluntários de Valpaços ao Jornal de Notícias, quando chegaram ao local encontraram três pessoas feridas, duas com ferimentos ligeiros e outra em estado grave.

As vítimas foram transportadas para o Hospital de Chaves, mas o jovem acabou por morrer.

O comandante do Comando Territorial da GNR de Vila Real, capitão Antunes, referiu ao mesmo jornal que o autor do tiroteio já foi identificado, mas que ainda não foi localizado e, de acordo com a mesma fonte, o suspeito vive em Valpaços e tem cadastro devido à prática de outros crimes.

O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária.