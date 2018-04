Sete distritos sob aviso amarelo devido à agitação marítima

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa estão sob aviso amarelo devido à agitação marítima, prevendo-se ondas com quatro a cinco metros a partir das 14h.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as ilhas Flores, Corvo, Graciosa, São Jorge, Pico, Faial e Terceira vão estar sob aviso amarelo até às 23h deste domingo devido à previsão de ondas com seis a sete metros.

Já a partir dessa hora, até ao final do dia de segunda-feira, o IPMA coloca as sete ilhas do arquipélago dos Açores sob aviso laranja, prevendo-se que as ondas atingam entre sete a nove metros.