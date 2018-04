315 mil pessoas enchem ruas de Barcelona em manifestação pela libertação de presos políticos |FOTOS

Cerca de 315 mil pessoas estão nas ruas de Barcelona, numa manifestação convocada pela plataforma Democarcia i Convivencia, pelos presos políticos.

A manifestação decorre seis meses depois de o candidato à liderança do governo da Catalunha, Jordi Sanchez ter sido detido.

Os protestos visam a libertação de 17 ativistas e dirigentes independentistas acusados de rebelião pelo Tribunal Supremo e o regresso de todos os políticos que se encontram no estrageiro, sem represálias.

Raül: "Impressionant. Gràcies per sortir al carrer, no només per reclamar la nostra llibertat, sinó per defensar les vostres llibertats. Units, cívics, ferms, no ens prendran mai el futur." pic.twitter.com/t65JK1qiNu