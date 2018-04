Frederico Morais termina em 25.º lugar no Margaret River Pro, na Austrália

O surfista português Frederico Morais classificou-se, este domingo, no 25.º posto do Margaret River Pro, a terceira de onze etapas do World Tour 2018, que se disputa no Oeste australiano. Kikas fechou, assim, a perna australiana do circuito – conjunto de três etapas consecutivas na Austrália – exatamente com os mesmos resultados que havia conseguido em 2017, no ano de rookie.



Foi durante a madrugada portuguesa que Frederico acabou eliminado na ronda de repescagem (2.ª ronda) frente ao rookie sul-africano Michael February. O surfista de Cascais conseguiu somar apenas um total de 9,17 pontos (máximo de 20), contra os 12,73 do adversário.



Depois de um 13.º posto em Snapper Rocks e de um 5.º lugar em Bells Beach, Kikas terminou agora num 25.º posto. Desfecho que lhe deverá valer uma descida no ranking – era 11.º classificado à partida para o Margaret River Pro.



Terminada a perna australiana, o circuito mundial segue agora viagem para o Brasil, onde de 11 a 20 de maio se realiza o Rio Pro, na praia de Saquarema. Frederico Morais vai tentar melhorar o 13.º lugar em que terminou a prova brasileira em 2017.