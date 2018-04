Guarda. Supermercado evacuado devido a alerta de bomba

Alerta foi feito "por um funcionário, via 112"

Este domingo, um supermercado na Guarda foi evacuado devido a um alerta de bomba.

Segundo referiu fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda à Lusa, o alerta de uma alegada bomba “colocada em cima das garrafas de gás, à entreda do supermercado Pingo Doce” na Guarda “foi dado por um funcionário via 112, pelas 12h32”.

Mesma fonte adiantou ainda que o edifício foi evacuado por volta das 14h40 e que os bombeiros e PSP estão no local, estando à espera que elementos da equipa de inativação de explosivos da PSP de Viseu cheguem ao local.

Fonte da PSP referiu à Lusa que a área foi isolada e que foram aplicadas as medidas de segurança necessárias neste tipo de situações.