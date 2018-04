NASA lança telescópio para procurar planetas do tamanho da Terra

A NASA vai lançar hoje, segunda-feira, um novo telescópio espacial – o Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) – para procurar planetas semelhantes à Terra e que possam abrigar alguma forma de vida.

O lançamento do TESS está previsto para as 22h32 GMT, pelo foguete Falcon 9 da Space X de Cape Canaveral, na Flórida, isto caso as condições meteorológicas sejam favoráveis.

O objetivo deste telescópio durante os próximo dois anos será analisar mais de 200.000 estrelas brilhantes que se encontram para lá do nosso sistema solar, em busca de sinais de planetas que circulem à volta de astros.

De acordo com a NASA, o TESS pode vir a descobrir cerca de 20.000 exoplanetas. "Podemos inclusivamente encontrar planetas ao redor de estrelas que podemos ver a olho nu", disse este domingo à imprensa, Elisa Quintana, cientista do TESS, no Goddard Spaceflight Center da NASA.

Nos próximos anos "poderemos sair para dar uma caminhada e apontar para uma estrela e saber que tem um planeta", concluiu.