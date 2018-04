Tempo. Previstos 28 graus para quarta e quinta-feira

Nos próximos dias o tempo vai melhorar significativamente e, para quarta e quinta-feira desta semana, estão previstos 28º Celsius em várias zonas do país.

No entanto, apesar do calor nestes dois dias, a chuva volta no fim de semana, sendo que a previsão de precipitação deverá prolongar-se pelo menos até dia 24 de abril.

No geral, ao longo desta semana, as temperaturas vão registar algumas subidas. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, em Lisboa estão previstos 24º Celius, em Faro 23º e no Porto 21º.

Évora e Santarém vão ser os distritos mais quentes da semana, uma vez que podem ser alcançados 27 graus. Já em Alcácer do Sal e Coruche a temperatura pode mesmo chegar aos 28 graus, na quinta-feira.